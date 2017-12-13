Украина начала отбор международных партнеров для совместного управления ГТС

Кабинет Министров Украины официально начал процедуру отбора международных партнеров для совместного управления украинской газотранспортной системой.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 13 декабря.

Предварительно будут проведены консультации с иностранными операторами газотранспортной системы, которые отвечают требованиям, определенным частью первой статьи 21 Закона Украины "О рынке газа".

На основе анализа этой информации будут подготовлены условия конкурса на привлечение одного или нескольких партнеров ГТС в ОАО "Магистральные газопроводы Украины".

Согласно поручено Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Министерством иностранных дел Украины в десятидневный срок сообщить иностранных операторов газотранспортной системы о проведении таких консультаций.

Этим же решением Кабинет Министров Украины создал рабочую группу, которая будет заниматься поиском и отбором международных партнеров для совместного управления украинской ГТС. Председателем Рабочей группы назначен вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

В ее состав вошли Министр и другие представители Минэнергоугля, Государственный секретарь Минэкономразвития, член Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", и.о. председателя Правления ОАО "МГУ", и.о Гловы Комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности , член НКРЕКП, представители Европейской Комиссии и Секретариата энергетического сообщества, Посольства США в Украине.