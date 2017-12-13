Переговоры Ryanair и "Борисполя" на финальной стадии - Омелян

Ирландский лоукостер Ryanair и Международный аэропорт "Борисполь" близки к достижению консенсуса.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "Прямий".

"Я верю, что Ryanair зайдет на украинский рынок. У нас финализируются переговоры. Удалось найти консенсус с аэропортом Борисполь", - отметил Омелян.

В июле компания Ryanair заявила о своем отказе от выхода на украинский авиарынок.

Ирландская компания обвинила руководителей аэропорта "Борисполь" в лоббировании интересов одного перевозчика - МАУ, через которого якобы и не удалось договориться.

Министр инфраструктуры Омелян обвинил в срыве договоренностей директора аэропорта Павла Рябикина.

Тот в ответ заявил о политическом давлении министра и премьера, а предложения Ryanair назвал экономически убыточными.

Впоследствии "Борисполь" заявил, что готов возобновить переговоры с Ryanair.

Авиакомпания МАУ заявляла, что "не имеет и не может иметь никакого отношения к переговорному процессу аэропорта "Борисполь" и авиакомпании Ryanair".

Как ожидалось, Ryanair имел летать из Киева в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен.

А рейсы из Львова должны быть в Эйндховен, Лондона, Берлина, Вроцлава, Мемминген, Кракова и Будапешта.