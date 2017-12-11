OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про "мільярд Суркісів", зарплату і бізнес

Про "мільярд Суркісів". Приватбанк попередив, що у нього можуть виникнути проблеми з готівкою через виплату мільярда гривень братам Суркісам, а також у зв'язку з передноворічним ажіотажем. Просить у НБУ рефінансування.

Про бензин. Україна нарощує обсяг транзиту нафтопродуктів. Мазут - через Одеський порт з Білорусі в Сербію, дизельне паливо і бензин - з Білорусі та Литви в Молдову.

Про вугілля. Другий місяць поспіль в Україні на ТЕС спостерігається зменшення споживання вугілля антрацитної групи, такого дефіцитного в сьогоднішніх реаліях.

Про бізнес. Група VS Energy, яка має частку в "Київобленерго", "Одесаобленерго" та інших -енерго, може втратити майно - готель "Русь", торгові центри "Метроград" і "Метрополіс".

Про зарплату. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозує підвищення середньої зарплати у 2018 році на 35% - до 10 тисяч гривень. Запевняє, що завдяки зростанню економіки.

Про активи в Криму. Компанія "Телесистеми", яка до окупації півострова Росією була підрозділом групи компаній "Волі" в Криму, змінила своїх власників. 80% акцій належить москвичеві Євгену Попову, ще 20% - Юлію Бойку.

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Просто про бюджет-2018: хто виграв, хто програв, а кому байдуже

Вчителі, водії і президент найбільше виграли від бюджету на 2018 рік. Менше пощастило студентам, курцям та пенсіонерам. ЕП підсумовує, що означає бюджет для окремих категорій українців.