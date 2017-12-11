Приватбанку може знадобитися рефінанс для виплати "мільярда Суркісів"

Приватбанк допускає необхідність залучення рефінансування Національного банку для відшкодування коштів за позовами Суркісів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Приватбанк отримав інформацію про статус виконавчого провадження. У разі необхідності виконання дій за виконавчим провадженням банк може звернутися до Національного банку для рефінансування з метою забезпечення високого рівня ліквідності", - повідомили в прес-службі Приватбанку.

За словами прес-служби, з наближенням кінця року Приватбанк зосереджений, насамперед, на забезпеченні виконання необхідних норм резервування, перерахування клієнтських платежів до бюджетів, забезпечення необхідного рівня ліквідності для виконання платежів клієнтів - і юридичних осіб, і фізичних осіб напередодні свят.

13 листопада Виконавча служба відкрила провадження за заявами сім'ї Суркісів про стягнення зазначених коштів з банку.

Як повідомлялося, Київський апеляційний адміністративний суд 6 листопада зобов'язав Приватбанк повернути сім'ї Суркісів 1,05 млрд гривень, 266,2 тис. доларів і 7,8 тис. євро.

27 грудня 2016 року Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом сім'ї Суркісів: Ігоря, Григорія, Рахміль (батько Ігоря й Григорія), Марини (дочка Ігоря), Світлани (дочка Григорія) Суркісів й Поліни Ковалик (дружина Григорія).

Вони просили скасувати рішення НБУ №105 від 13 грудня 2016 року, яким вони були визнані інсайдерами Приватбанку.

На етапі роботи тимчасової адміністрації в банку була проведена процедура конвертації коштів інсайдерів банку в капітал (bail-in).

З матеріалів суду слідувало, що Ігор Суркіс мав у Приватбанку рахунок на 151 млн гривень, Поліна Ковалик - 514,1 млн гривень, Григорій Суркіс - 163,1 млн гривень, Марина Суркіс - 174,5 млн гривень, Рахміль Суркіс - 44,8 млн гривень.

Також вони вимагали повернути їм 266,2 тис. доларів і 8 тис. євро ненарахованих відсотків за депозитами.

17 травня суд визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними із Приватбанком особами сім'ї Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора Приватбанку, які стосувалися рахунків фізосіб.

При розгляді цих справ НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Ігор Коломойський - акціонери в т.ч. телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркіса із Приватбанком, а тому й родичі Ігоря Суркіса теж уважаються пов'язаними із Приватбанком особами.

Суд дійшов висновку, що не доведена істотна участь Ігоря Суркіса в пов'язаних із Приватбанком компаніях - ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1 + 1", ТОВ "Гравіс-Кіно" і ПрАТ "Телекомпанія "ТЕТ".

Суд послався на те, що в Єдиному держреєстрі юросіб і фізосіб-підприємців Ігор Суркіс не зазначений власником істотної участі, бенефіціаром, учасником, керівником або будь-якою іншою особою у зазначених структурах.

Також суд вирішив, що НБУ належним чином не довів зв'язок Ігоря Суркіса в тому числі з "Запорізьким заводом феросплавів" і "Нікопольським заводом феросплавів" (одним з бенефіціарів яких є Коломойський).

6 листопада Київський апеляційний адміністративний суд відхилив апеляцію Національного банку, Міністерства фінансів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Національний банк уже подав касаційну скаргу у Вищий адміністративний суд і звернувся в суд із проханням призупинити виконання вищезгаданого рішення до вирішення спору в касаційній інстанції.

"Ми вважаємо, що суди першої й апеляційної інстанції порушили процесуальне законодавство, проігнорували представлені докази в справі й винесли неправосудне рішення. Наразі вивчається можливість звернутися із цього приводу у Вищу раду правосуддя", - повідомили агентство в Нацбанку.

НБУ підкреслює, що рішення про входження держави в капітал Приватбанку, прийняте в грудні 2016 року - обґрунтоване й законне рішення держави, що реалізовано відповідно до закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", ст. 41.1.

"Це рішення дозволило не тільки захистити більш ніж 20 млн громадян України, які зберігають кошти в цьому банку й користуються його сервісами, а й уникнути системних ризиків для банківського сектора, що стало заставою збереження фінансової стабільності в країні", - зазначили в НБУ.

Як повідомлялося, у грудні 2016 року Кабінет Міністрів вирішив націоналізувати Приватбанк.

Під час роботи тимчасової адміністрації борги перед акціонерами банку й пов'язаними з ним особами (у тому числі і єврооблігації) потрапили під механізм bail-in.

Загальна сума проведеного bail-in становила 29,4 млрд гривень.

17 травня суд зобов'язав Приватбанк повернути 364 млн гривень А-Банку, що належить братам Суркісам.