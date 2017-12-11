Росіяни можуть втратити нерухомість в Києві на 200 мільйонів доларів - ЗМІ

Група VS Energy росіян Євгенія Гінера, Михайла Воєводіна і Олександра Бабакова може втратити оперативний контроль над низкою великих активів в Україні.

Про це повідомляє Liga.net.

Підприємець Мстислав Скоробогатов робить чергову спробу повернути собі київський готель "Русь", торговий центр "Метроград", а також половину ТЦ "Метрополіс".

Він стверджує, що втратив ці активи в результаті недружнього поглинання з боку VS Energy у 2011 році.

У серпні цього року Шевченківський районний суд Києва заарештував майно готелю Русь, торгові центри Метроград і Метрополіс за позовом Національної поліції, яка почала провадження у справі про силове захоплення бізнесу Скоробогатова. Апеляційна інстанція зняла арешт 10 листопада.

VS Energy викупила частку партнера Мстислава Скоробогатова - британця Балрама Чаінрая - у 2006 році.

За даними видання, компанія Євгенія Гінера, Михайла Воєводіна і Олександра Бабакова придбала половину часток приватного підприємства "Даско", яке володіє по 50% у статутних капіталах ТОВ "Курені" (ТЦ Метрополіс) і "Місто слави" (ТЦ Метроград і готельний комплекс Русь).

Це вже не перший конфлікт між Мстиславом Скоробогатовим і структурами, близькими до VS Energy.

На початку квітня минулого року київський готель Либідь перейшов під контроль компанії Хостел Проперті, пов'язаної з VS Energy.

Скоробогатов оцінює вартість своєї частки в 150 млн доларів без урахування дивідендів, а всі активи - в 200 млн доларів.

Готель Русь, торгові центри Метрополіс і Метроград - це привабливі активи, підтверджує директор консалтингової компанії UTG Євгенія Локтіонова.

"Заповнюваність обох об'єктів становить близько 100%", - говорить вона.

У 2015 і 2016 роках в офісі компанії VS Energy в Києві пройшли обшуки, Головне слідче управління Нацполіціі відкрило одразу дві кримінальні провадження щодо діяльності службових осіб компанії.

Проблеми компанії можуть бути пов'язані з тим, що таким чином VS Energy, яка також володіє декількома обленерго в Україні, стимулюють до продажу частини активів, розповідав великий учасник енергоринку.

Групі VS Energy належить вісім енергопостачальних підприємств, вона найбільший приватний гравець на енергетичному ринку в Україні після ДТЕК Ріната Ахметова.

VS Energy підконтрольні "Київобленерго", "Рівнеобленерго", "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Житоміробленрго", "Одесаобленерго", "Чернівціобленерго", група також має частку в "Миколаївобленерго" і "Хмельницькобленерго".