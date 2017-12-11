Транзит нафтопродуктів через Україну зріс у вісім разів

У листопаді 2017 року транзит нафтопродуктів (без урахування LPG) через територію України становив 79 тисяч тонн, що у вісім разів вище показника листопада минулого року.

Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на власне дослідження.

За одинадцять місяців 2017 року транзит нафтопродуктів через Україну становив 510 тис. т (+ 57%).

Основні транзитні поставки в листопаді припали на мазут. За звітний період було протранзитовано 70,3 тис. т. Весь ресурс пройшов транзитом через Одеський порт з Білорусі до Сербії.

У листопаді транзит дизельного палива через Україну становив всього 5,8 тис. т. Це на 41% вище від показника листопада 2017 г. З цього обсягу 3,4 тис. т було протранзитовано з Білорусі в Молдову і 1,9 тис. т - з Литви в Молдову.

Транзит бензинів за звітний місяць становив 3 тис. т: 2,2 тис. т було відправлено з Білорусі в Молдову; 0,4 тис. т - з Литви в Молдову; 0,3 тис. т - з Молдови в Узбекистан.

Як повідомлялося, в січні-жовтні імпорт нафтопродуктів, включаючи масла і паливні компоненти, через морські порти України збільшився в порівнянні з січнем-жовтнем 2016 року на 12% - до 656,4 тис. т.