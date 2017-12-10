OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про електромобілі, "українських біженців" та падіння біткоїна.

Про електрокари. З 1 січня 2018 року починають діяти нові правила ввезення електрокарів в Україну — без сплати ПДВ та акцизу, що здешевить їх в середньому на 17%.

Про торгівлю. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна і Європейський союз збільшили обсяги двосторонньої торгівлі на 29%.

Про "українських біженців". Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що українці, які працюють у Польщі, рятують економіку сусідньої країни.

Про газовий хаб. Гройсман пропонує перетворити українські підземні сховища газу на східноєвропейський газовий хаб.

Про банки-банкрути. Фонд гарантування виплатив вкладникам відновлених через суди банків понад 30 млрд гривень.

Про біткоїн. Курс біткоїна, після того як оновив 8 грудня історичний максимум - 18 тисяч доларів за монету, впав нижче 14 тисяч.

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Tax free: наскільки подешевшають електрокари після скасування ПДВ та акцизу

У 2018 році українці зможуть купувати електрокари за нижчими цінами. Це стало можливим завдяки ухваленим у четвер змінам до Податкового кодексу.