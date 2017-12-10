Курс биткоина после очередного рекорда резко обвалился

Курс биткоина, обновивший 8 декабря исторический максимум – 18 тысяч долларов за монету, упал почти на 12%.

Об этом свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap.

По данным биржи, по состоянию на 12:00 самая популярная криптовалюта торгуется на уровне 13,836 тысяч долларов за биткоин.

Как сообщалось, 8 декабря биткоин установил исторический максимум, взлетев более чем на 20% и преодолев отметку в 18 тысяч долларов.

Как известно, биткоин обошел рубль по капитализации.

Ранее сообщалось, что биткоин может снова расколоться.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США позволила начать торговлю фьючерсами на биткоин.

Экономическая правда