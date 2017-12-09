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Гройсман: Украина и ЕС увеличили объемы торговли на 30%

Суббота, 9 декабря 2017, 13:18

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина и Европейский союз увеличили объемы двусторонней торговли на 29%.

Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, передает пресс-служба правительства.

"У нас состоялись интенсивные переговоры. Мы доказали, что работая вместе, мы можем достичь значительных положительных, конкретных результатов, которые влияют на повседневную жизнь людей", - сказала Могерини.

Она отметила, что план изменений, которые сейчас внедряет Украина, - несет фундаментальные преобразования, и в их основе должна быть эффективная антикоррупционная политика.

"У нас действительно насыщенная повестка дня, - отметил Гройсман. - Наше экономическое сотрудничество набирает обороты".

"Имеем 29% роста двусторонней торговли. Мы определили дальнейшее сотрудничество в последующие годы, шаги продолжения реформ, которые в том числе дадут нашим гражданам почувствовать изменения к лучшему", - добавил он.

Гройсман ЕС
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