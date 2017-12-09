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Гройсман предлагает Европе превратить украинские ПХГ в газовый хаб

Суббота, 9 декабря 2017, 15:18

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает превратить украинские подземные хранилища газа в восточноевропейский газовый хаб.

Об этом он сказал во время переговоров с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического Союза Марошем Шефчовичем.

"Последние годы наше взаимодействие приобрело новый смысл, и сегодня это направление переговоров является одним из ведущих. Нам есть что предложить европейским партнерам, есть что обсудить", - сказал премьер.

"На повестке дня - софинансирование Фонда энергоэффективности, объединение энергосистем, модернизация украинской ГТС, дальнейшее реформирование "Нафтогаза" и обсуждение нашей идеи преобразования сети украинских ПХГ в восточноевропейский газовый хаб", - добавил Гройсман.

Экономическая правда

Гройсман газ
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