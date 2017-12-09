Скасування ПДВ і акцизу здешевить електрокари на 17%

З 1 січня 2018 року починають діяти нові правила ввезення електрокарів в Україну — без сплати ПДВ та акцизу, що здешевить їх в середньому на 17%.

Про це йдеться в статті на ЕП

Як наголошується, ця норма буде діяти лише рік, хоча спочатку планувалося встановити п'ятирічний термін.

Якщо взяти як розрахунок вживане авто вартістю 14 тис євро, то в цю суму входитимуть власне сама вартість машини, 20% ПДВ та 109 євро акцизу, що є фіксованою сумою.

Під час першої реєстрації також треба буде сплатити збір у Пенсійний фонд — 3-5% залежно від вартості машини.

Якщо від поточної ринкової вартості авто, 14 тис євро, відняти скасований ПДВ, вийде 11 666 євро. Якщо від цієї суми вирахувати 109 євро акцизу, вийде 11 557 євро. Отже, знижка становитиме близько 17% або майже 2,5 тис євро.

ЕП також вирішила порахувати знижку у гривні на прикладі нового електрокара. Він коштує близько 800 тис грн або майже 25 тис євро.

Якщо від цієї суми відняти 20% ПДВ, вийде 666,6 тис грн. Якщо відняти ще й фіксовану суму акцизу, 3 480 грн, вийде близько 663 тис грн. Отже, економія становитиме понад 136 тис грн.

Детальніше читайте у статті: Tax free: наскільки подешевшають електрокари після скасування ПДВ та акцизу

Економічна правда