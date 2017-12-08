Tax free: наскільки подешевшають електрокари після скасування ПДВ та акцизу

У 2018 році українці зможуть купувати електрокари за нижчими цінами. Це стало можливим завдяки ухваленим у четвер змінам до Податкового кодексу.

Потенційним покупцям електромобілів після четвергової "бюджетної ночі" є сенс зачекати до 1 січня 2018 року. Саме з цього дня починають діяти нові правила ввезення електрокарів в Україну — без сплати ПДВ та акцизу.

Втім, ця норма буде діяти лише рік, хоча спочатку планувалося встановити п'ятирічний термін. Під час розгляду відповідного законопроекту голова фракції БПП Артур Герасимов запропонував скоротити цей термін до одного року.

Перед ухваленням бюджету прем'єр Володимир Гройсман повідомив, що "з правкою Герасимова вийшло некоректне голосування, але зараз ми її врегулюємо", не пояснивши при цьому, що мається на увазі. Співрозмовник в уряді повідомив ЕП, що правка буде врахована, і пільговий термін таки буде скорочений.

Тож в українців є тільки рік на те, щоб придбати екологічно чистий транспорт дешевше, ніж зараз. Наскільки дешевше? У Мінінфраструктури повідомили, що без сплати ПДВ та акцизу електрокари стануть дешевшими приблизно на 17%.

ЕП вирішила взяти як приклад орієнтовну вартість нового та вживаного електромобілів і порахувати, скільки грошей українцям зекономлять зміни.

Загальний парк електромобілів в Україні перевищив 4 тис. Майже 90% таких машин — вживані. Переважно мова йде про Nissan Leaf 2013-2014 років випуску.

Зараз таке авто можна придбати за 14 тис євро. Сюди входять вартість машини, 20% ПДВ та 109 євро акцизу, це фіксована сума. Під час першої реєстрації також треба сплатити збір у Пенсійний фонд — 3-5% залежно від вартості машини.

Раніше при ввезенні транспортних засобів, оснащених електродвигунами, також треба було сплачувати ввізне мито, але парламент "обнулив" його в кінці 2015 року.

Якщо від поточної ринкової вартості авто, 14 тис євро, відняти скасований ПДВ, вийде 11 666 євро. Якщо від цієї суми вирахувати 109 євро акцизу, вийде 11 557 євро. Отже, знижка становитиме близько 17% або майже 2,5 тис євро.

ЕП також вирішила порахувати знижку у гривні на прикладі нового електрокара. Він коштує близько 800 тис грн або майже 25 тис євро. Якщо від цієї суми відняти 20% ПДВ, вийде 666,6 тис грн. Якщо відняти ще й фіксовану суму акцизу, 3 480 грн, вийде близько 663 тис грн. Отже, економія становитиме понад 136 тис грн.

На думку експертів, ці зміни можуть спричинити різкий ріст імпорту електрокарів.

"25 листопада 2015 року депутати скасували мито на електрокари, після чого імпорт цих машин і їх продажі в Україні зросли удесятеро. Українці чітко та обдумано реагують на будь-які цінові коливання", — сказав генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

За його прогнозом, скасування акцизу та ПДВ приведе до зростання ринку електрокарів у 2018 році мінімум у 20 разів.

Народний депутат Роберт Горват наголосив, що разом із стимулюванням продажів потрібно розвивати інфраструктуру та створювати привабливі умови для світових виробників в Україні. За його словами, парламентський комітет з питань податкової та митної політики вже розробив відповідний законопроект.

"Вважаю, що в разі позитивної динаміки продажів електромобілів пільги будуть продовжені, адже це світовий тренд. Європейські країни вживають заходи щодо державної підтримки розвитку електротранспорту", — підсумував депутат.