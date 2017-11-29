OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про мобільні гроші, індустріальну Троєщину та злодійство в банках.

Про Укрпошту. "Укрпошта" хоче частково виконувати функції банку. Регулятор - проти. "Частка держави в банківській системі повинна зменшуватися", - говорять в НБУ.

Про мобільні гроші. "Київстар" створив компанію, яка отримала статус оператора послуг платіжної інфраструктури. Оплачувати покупки, комунальні послуги, квитки в міський транспорт можна буде зі звичайного телефону (не смартфон!).

Про індустріальну Троєщину. У Деснянському районі Києва планують виділити 100 га землі під будівництво індустріального парку. Проект дозволить створити тисячі робочих місць, сприятиме розвитку інфраструктури, збільшить надходження до місцевого бюджету.

Про українську нафту. "Укрнафта" просить Нафтогаз викупити у неї видобуту нафту. У НАК не бачать такої можливості - необхідно міняти фінплан.

Про злодійство в банках. Поки банк "Петрокоммерц" був платоспроможним, з нього вивели ліквідних активів на 700 мільйонів гривень. Після цього банк перестав бути платоспроможним.

Про пошти. Комерційна "Нова пошта" скаржиться в Антимонопольний комітет на "Укрпошту". Вони вважають, що держпідприємство отримує неправомірні преференції, орендуючи приміщення за 1 гривню.

Про Трейд Коммодіті. У розкраданні 149 мільйонів гривень на закупівлю палива для Міністерства оборони підозрюються кілька осіб. НАБУ оголосило в розшук ще одного фігуранта.

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