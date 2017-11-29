НАБУ оголосило в розшук другого фігуранта справи "Трейд Коммодіті"

Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Володимира Гарькавого, який разом з директором "Трейд Коммодіті" Вадимом Майко підозрюється правоохоронцями в розкраданні 149 мільйонів гривень при поставках палива для потреб Міністерства оборони влітку минулого року.

Про це свідчить інформація на сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі "Особи, які ховаються від органів влади", передає enkorr.

Згідно зі складеною детективами НАБУ підозрою, Гарькавий представляв "Трейд Коммодіті" в засіданнях комісій з перегляду контрактних цін і вів переговори з чиновниками відомства від імені компанії. Відомо, що за станом на жовтень 2017 року він не числився в штаті співробітників "Трейд Коммодіті".

Майко і Гарькавий зникли з поля зору правоохоронців 19 жовтня і незабаром були оголошені НАБУ в розшук.

Нагадаємо, 24 листопада стало відомо, що Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук директора і засновника ТОВ "Трейд Коммодіті" Вадима Майко.