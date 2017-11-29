Війна пошт. Чому "Нова пошта" пішла на "Укрпошту"

"Нова пошта" просить АМКУ з'ясувати, чи не зловживає її конкурент державною допомогою. Чи переможе ініціатор звернення? Думки юристів розділилися.

З 2 серпня 2017 року повністю запрацював закон про державну допомогу. Антимонопольний комітет — головний відповідальний орган у цій сфері.

Логіка закону така: АМКУ повинен зібрати всю інформацію про державну допомогу, перевірити її на допустимість конкуренції і вирішити, що з нею робити: залишити допомогу, припинити її надання або змусити її повернути.

Закон, якщо він запрацює повною мірою, спричинить масштабний перерозподіл державних фінансових потоків, змінить роль гравців на різних ринках, визначить нові лінії протистоянь між конкурентами.

Якщо до перевороту у державних фінансах ще далеко — комітет має рік на збір інформації, то реакція бізнесу на нові правила вже є. У розпорядженні ЕП опинилися документи про одну з перших справ АМКУ на підставі нового закону.

"Нова пошта" надала Антимонопольному комітету інформацію, що її основний конкурент, "Укрпошта", ймовірно, отримує шкідливу для конкуренції державну допомогу. ЕП з'ясувала, у чому суть конфлікту, і які в цього кейсу перспективи.

"Укрпошта" отримує пільги й демпінгує?

Підставою для звернення "Нової пошти" в АМКУ стало право "Укрпошти" орендувати державну і комунальну нерухомість за 1 грн на рік.

За законом "Про державну підтримку засобів масової інформації", підприємства зв'язку, що розповсюджують державні та комунальні видання, періодику державних науково-дослідних установ, навчальних закладів та трудових журналістських колективів, користуються такими ж тарифами на оренду, поштовий, телеграфний та телефонний зв'язок, які і бюджетні організації.

"Укрпошти" ця норма теж стосується. Методика розрахунку плати за оренду нерухомості бюджетними організаціями визначає її символічний розмір — 1 грн.

Реакція "Нової пошти" на такі преференції лаконічна: вони шкодять конкуренції.

"Оренда — одна із суттєвих складових витрат будь-якої поштово-логістичної компанії. Витрати на оренду, безумовно, впливають на собівартість і вартість послуги для клієнта. "Укрпошта" та приватні оператори поштового зв'язку перебувають у нерівних конкурентних умовах", — зазначила у розмові з ЕП директор з правових питань "Нова пошта-центр" Інна Хомич.

За її словами, в ході здійснення власної господарської діяльності компанії стали відомі такі ринкові ціни на оренду за квадратний метр в гривнях без урахування ПДВ: Вінницька область — 174, Донецька — 185, Дніпропетровська — 230, Київ — 399, Київська обл. (м. Біла Церква) — 110, Львівська обл. — 187.

"При цьому відділення "Укрпошти" розміщуються, як правило, на центральних вулицях, проспектах міст, де ціна вища за середню ринкову, а річна ставка орендної плати — 1 грн — навіть не прив'язана до площі орендованого приміщення. Ми за рівні правила гри для всіх", — пояснює Хомич позицію компанії.

"Укрпошта" — підприємство з державним акціонерним капіталом, яке володіє одним з найбільших портфелів нерухомості в державі — 1,6 млн кв м.

Для власних потреб, вказано у листі до АМКУ, "Укрпошта" орендує 376,2 тис кв м нерухомості, з них 56,9% — за пільговою ставкою 1 грн на рік. Цифру "376,2" також містить пояснювальна записка до проекту фінансового плану "Укрпошти" на 2017 рік, хоча у листопаді "Укрпошта" називає трохи меншу цифру.

Періодика у послугах "Укрпошти" становить близько 7%, а пільги, якими вона користується, неадекватні її витратам на приймання та доставку періодики. Така державна допомога, на думку "Нової пошти", дозволяє "Укрпошті" демпінгувати.

"Перший заступник генерального директора "Укрпошти" Олександр Перцовський на питання "Чи не плануєте підвищувати тарифи?" відповів: "У нас певне коригування тарифів уже відбулося... Ми навіть з нашою найшвидшою експрес-поштою йдемо на 30-40% нижче інших пропозицій на ринку". Вказане є прикладом вигоди від недопустимої конкуренції", — пише "Нова пошта" у листі в АМКУ.

Право на пільгову оренду нерухомості призвело до того, що "Укрпошта" з'ясовує відносини не лише із своїм основним конкурентом, і не тільки в АМКУ. У підприємства є ціла історія судових суперечок з місцевими органами влади.

Один із прикладів — судовий процес із Сумською міською радою. У 2015 році "Укрпошта" через суд спонукала міськраду укласти договір оренди з платою 1 грн. Судовий процес дійшов аж до Вищого господарського суду. Він відхилив рішення попередніх інстанцій і задовольнив вимоги "Укрпошти".

Детальніше з повідомленням в АМКУ можна ознайомитися нижче. 14 листопада лист "Нової пошти" надійшов у комітет.

ЕП звернулася до "Укрпошти" з проханням прокоментувати ситуацію.

"Ми не отримуємо дотацій від держави"

"Укрпошта" має 12 800 об'єктів нерухомості загальною площею 1,6 млн кв м, у тому числі у власності — 5 270 об'єктів загальною площею 1,25 млн кв м, орендує 7 571 об'єкт площею 352 тис кв м. На підприємстві зазначають, що навіть з пільгами на оренду утримання цієї нерухомості — недешева справа.

"Нерухомість зношена на 80% і потребує ремонту. Загальні затрати на утримання портфеля нерухомості у 2016 році становили близько 320 млн грн. У 2017 році через зростання орендної плати і цін на енергоносії, сплату податку на нерухомість витрати на утримання приміщень перевищать 400 млн грн. Зокрема, витрати на оренду становитимуть 65 млн грн", — відповіли ЕП в "Укрпошті".

"Укрпошта" орендує на пільгових умовах 5 323 об'єкти, з яких майже 95% розташовані в селах і селищах міського типу.

Відповідь "Укрпошти" на запит ЕП



На відміну від конкурентів, "Укрпошта" є призначеним поштовим оператором, який зобов'язаний надавати певний перелік послуг на всій території країни. Конкуренти такого зобов'язання не мають і обслуговують клієнтів лише там, де вважають це доцільним.

У різних державах світу пошти отримують дотації на утримання відділень у малонаселених місцях або на доставку преси. Наприклад, у Словаччині порахували, що утримання неприбуткових поштових офісів коштує 10 млн євро на рік. Створили спеціальний фонд і фінансують цю мережу.

У Франції держава визначила, що газети мають доставляти щодня у всі міста, і пошта Франції отримує лише на доставку газет 160 млн євро дотації.

"Укрпошта" ж не отримує жодних дотацій з держбюджету, навпаки — ми самі субсидуємо частину послуг. Так, через надання послуг з доставки преси нижче собівартості "Укрпошта" за три роки втратила майже 500 млн грн і не отримала за це жодної компенсації з бюджету.

Присутність у населених пунктах, де проживає менше 2 тис осіб (понад 80% мережі "Укрпошти"), для компанії нерентабельне. Проте інші компанії чи банки в більшості випадків там відсутні. Тому сільські ради надають підприємству пільгові умови оренди. Вони зацікавлені в тому, щоб у селах працювало відділення, яке надає не тільки поштові, а й фінансові послуги.

У містах підприємство практично не має пільгової оренди і, відповідно, переваг перед конкурентами.

Близько 95% нерухомості, яку орендує "Укрпошта", — це комунальне майно. Суборенда можлива за погодженням з орендодавцем, тобто з місцевими радами. Якщо "Укрпошта" здає нерухомість в суборенду дорожче, ніж орендує, вона нічого не заробляє — різниця вартості перераховується до бюджету.

Тарифи на універсальні послуги встановлює НКРЗІ. Продукти "Укрпошти" найбільш доступні на ринку поштово-логістичних послуг, їх вартість нижча, ніж у монополіста на ринку пересилання посилок — "Нової пошти". У структурі собівартості послуги близько 70% займає заробітна плата персоналу.

Нешвидка справа

Закон визначає два види державної допомоги: ту, яка діяла до набуття ним чинності, і допомогу, яка почала надаватися після 2 серпня. Якщо виявиться, що чинна допомога шкодить конкуренції, комітет може її змінити або припинити.

АМКУ також може змусити повернути допомогу, якщо вона шкодитиме конкуренції. Однак застосування цієї норми можливе тільки до нової державної допомоги. Для "Укрпошти" актуальний варіант "чинної державної допомоги", адже коли закон набув чинності, підприємство вже мало право на пільгову оренду.

Отже, що робитиме АМКУ?

Перш за все, він повинен проаналізувати інформацію про отримання "Укрпоштою" нерухомості в оренду за цінами, нижчими за ринкові, і визначити, чи є надання нерухомості на таких умовах державною допомогою і чи допустима вона для конкуренції, пояснює партнер ЮФ Marchenko Danevych Олександр Олексієнко.

Для цього АМКУ необхідно відправити державному органу, який надав "Укрпошті" державну допомогу, вимогу про надання необхідної інформації і документації.

Якщо Антимонопольний комітет встановить недопустимість такої допомоги, він надасть рекомендації: або внести зміни у програму допомоги, або впровадити додаткові процедури виконання програми, або припинити надання допомоги.

tsn.ua

Розслідування таких справ може тривати довго. Тим більше, що в органів, які надають державну допомогу, на подання інформації в АМКУ є рік.

"Ми звернемося за інформацією і в "Укрпошту", і до органу, який надає допомогу (Мінінфраструктури. — ЕП). Ми можемо попросити надати інформацію якомога швидше, але у них є право надати її до 2 серпня 2018 року", — пояснила директор департаменту моніторингу і контролю державної допомоги АМКУ Тетяна Кулішова.

Уповноважений АМКУ Анна Артеменко додає, що висновки робити рано: комітет мусить проаналізувати все законодавство, що дає "Укрпошті" право на пільги.

Шанси на виграш

На думку юристів, шанси на визнання такої допомоги недопустимою є. "Критерії допустимості державної допомоги в Україні ще не сформовані, однак формально АМКУ вже зараз зобов'язаний використовувати для тлумачення судову практику суду ЄС та вторинне законодавство ЄС", — говорить Олексієнко.

За його словами, ЄС має велику практику справ з питань державної допомоги, зловживання монопольним становищем, неконкурентних дій у цій сфері.

"Ймовірність визнання пільгової оренди державною допомогою є. Як мінімум, можна очікувати задоволення вимог "Нової пошти" про ініціювання змін до законодавства", — вважає керівний партнер ЮФ "Антіка" Олексій Кот.

Однак, зазначає він, ситуація ускладнюється тим, що рішення АМКУ у цій справі створить прецедент для ситуацій, коли державні або комунальні підприємства отримують адміністративні неконкурентні переваги. Більше того, розгляд може перейти в політичну площину, а в цьому випадку передбачити результат складно.

Із звинуваченням у демпінгу теж не все однозначно. "Укрпошта" є національним оператором поштового зв'язку, який надає універсальні послуги всьому населенню. Тарифи на послуги зв'язку затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Світова практика, каже юрист ЮФ "Місечко та партнери" Юлія Деміденко, свідчить, що національні оператори поштових послуг зобов'язуються надавати перелік універсальних послуг поштового зв'язку всьому населенню на всій території країни за регульованим тарифом.

Наприклад, директива ЄС №97/67, обов'язкова для України в рамках угоди про асоціацію з ЄС, зобов'язує держави забезпечувати пересилання листів вагою до 2 кг в рамках універсальних поштових послуг.

"Це може означати збиткову роботу, оскільки тариф один і на пересилання між містами, і на пересилання між селами. У таких випадках збитки покриваються державними преференціями. Чи забезпечать конкуренти такі тарифи? "Нова пошта" має вищі тарифи і їх не контролює регулятор", — зазначає юрист.

Зважаючи на це, юрист допускає, що АМКУ може провести формальне розслідування та ухвалити рішення на користь "Укрпошти".

ЕП стежитиме за розвитком подій.