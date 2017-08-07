Топ-10 полезных Telegram-ботов для украинских пользователей

С помощью виртуальных собеседников можно покупать билеты, искать кафе, переводить деньги и даже решать задачи. (Укр.)

Бот (скорочено від "робот") — співрозмовник в месенджері, який автоматично відповідає на запити. Він взаємодіє із зовнішніми сервісами та додатками і, якщо потрібно, може робити це за певним розкладом.

Боти покликані полегшити життя людей. Багато з того, на що користувачі витрачають час і сили на просторах інтернету, скоріш за все, вже "ботизували". Замість довгих пошуків у Google або встановлення десятків додатків на смартфон можна виконувати ті самі дії за допомогою кількох команд у месенджері.

Telegram — месенджер, який дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями на мультимедійними файлами, — перший запустив боти. Відтоді вони набрали популярності і з'явилися в інших месенджерах та соцмережах. Автор підготувала десять корисних для українського користувача ботів.



1. RailwayBot — допомагає шукати і моніторити квитки на українські потяги. З часом розробник обіцяє додати опцію моніторингу квитків для поїздок за кордон.

Алгоритм дій простий: треба вказати звідки, куди і коли потрібні квитки. Бот повідомляє, що є у наявності, і якщо результат не влаштовує, можна створити моніторинг. Як тільки потрібний квиток з'явиться, бот надішле сповіщення.

У моніторингу можна вказувати дату та проміжок часу, коли потрібно виїхати, скільки квитків (до десяти) та якого типу (плацкарт, купе, люкс) потрібно. Є навіть опція пошуку "тільки нижні" або "без бокових". Якщо все влаштовує, бот направить на сторінку купівлі квитків на сайті Приватбанку або на сайт "Укрзалізниці".

2. PrivatBankBot — клієнти Приватбанку можуть відправляти та отримувати гроші через месенджер за допомогою одного кліку. Бот мусить бути підключений і у відправника, і в отримувача. Для цього необхідно вказати номер телефону, чотири останні цифри банківської картки і підтвердити реєстрацію через sms.

Після активування в чаті з другом треба просто почати вводити назву бота, а далі діяти за підказками. Як зазначають розробники, перекази відбуваються лише у національній валюті із стандартними комісіями банку.

3. NovaPoshtaBot — неофіційний бот "Нової пошти", який відстежує відправлення, допомагає знайти найближче відділення і повідомляє про зміну статусу посилки.

Є ще QTrackerBot — поєднує відстеження посилок, відправлених "Укрпоштою", "Новою поштою", "Делівері" та "Міст-експресом". Він зручніший, якщо доводиться працювати з різними поштовими операторами, але не завжди працює коректно.



4. OpenDataBot — інструмент для моніторингу відкритих даних, який буде корисним для підприємців, юристів та журналістів. Бот допомагає знайти будь-яку українську компанію за назвою, кодом ОКПО або іменем директора та повідомляє про будь-які зміни в компаніях, на які підписаний користувач.

Бот поєднує дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань з документами Єдиного державного реєстру судових рішень. Недавно бот придбав дані Мін'юсту і тепер за кодом ЄДРПОУ користувачі можуть отримати виписку з повною інформацією про фірму.

Таким чином, маючи Telegram-бота, користувач може отримати всі відриті дані про компанію, судові рішення, у яких вона фігурує, та історію змін даних. У бота є два акаунти: звичайний і професійний. Перший моніторить реєстраційні дані і судовий реєстр раз на тиждень, професійний контролює ці дані та повні дані ЄДР щоденно.

5. Weatherman_bot — бот, який розповідає про погоду. Можна подивитися прогноз на день або погодинно. Є опції "сьогодні", "завтра" та "на п'ять днів". Можна також налаштувати сповіщення, щоб прогноз приходив зранку або ввечері.

Існує також український аналог — QWeatherBot, але у нього менше функцій. Він показує лише поточну погоду, дає прогноз на найближчий час і на завтра.

6. CityGuide_bot — бот, який шукає організацію чи місце за ключовими словами (кафе, суші, кіно) або геолокацією, яку можна прикріпити до повідомлення. Достатньо ввести слово "кафе" та назву вулиці і бот запропонує всі варіанти. Також можна переглянути графік роботи обраного закладу і контакти.

Поки що в базі даних бота п'ять міст: Київ, Харків, Одеса, Дніпро і Донецьк. Крім основної функції пошуку, бот також може показувати погоду і курс валют.

7. Якщо у вас є проблеми з плануванням бюджету, у нагоді стане GreenzBot. Він допомагає рахувати доходи, витрати та борги. Для цього потрібно приділяти боту трохи часу і надавати йому інформацію. Якщо користувач заправив авто, треба надіслати боту повідомлення із словом "бензин" і сумою витрачених коштів.

Бот додасть ці витрати до розділу "Автомобіль". Хліб він упорядкує в розділ "Продукти", книжки — в "Освіту", кіно — в "Розваги". Бот синхронізує це у зручну Google-таблицю, яка дозволить стежити за місячними та річними витратами.

8. WolframBot допоможе знайти відповіді на математичні задачі, зробити складні розрахунки, в тому числі обчислити відстані між містами і навіть планетами.

9. Multitran_bot стане незамінним помічником для перекладачів. Бот працює з англійською, німецькою, французькою, іспанською, італійською та ще шістьма мовами, враховуючи есперанто, і пропонує усі синоніми, які є в базі словника.

10. Коли хочеться трохи розворушити мізки, допоможе Chgk_bot.

Тут все в найкращих традиціях "Що? Де? Коли?", крім того, що думати можна довше хвилини, якщо не вмикати таймер. Після запуску бот надсилає питання, на яке потрібно відповісти. Якщо користувач не знає відповіді або не встигає відповісти, можна попросити її у бота і отримати наступне запитання.

Також є функція вибору категорії питань та рівня складності.

Якщо нічого з даного списку не сподобалося, можна створити свого бота. Для цього є дві опції: потрібно або знати мови програмування Python чи JavaScript, або скористатися бот-платформою, яка настільки ж зручна, як і самі боти.

Примітка редактора. Проект Telegram створив Павло Дуров, засновник забороненої в Україні російської соціальної мережі "ВКонтакте".