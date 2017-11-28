Реальная зарплата украинцев выросла почти на 20%

Реальная заработная плата в Украине в октябре 2017 года в сравнении с октябрем 2016 увеличилась на 19,9%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Средняя номинальная заработная плата штатных работников в октябре по сравнению с сентябрем 2017 увеличилась на 0,4%, а в годовом измерении - на 37,9% и составила 7377 гривен.

Ранее показатели были следующими: в сентябре - 7351 гривен, в августе - 7114 гривен, в июле - 7339 гривен, в июне - 7360 гривен, в мае - 6840 гривен, в апреле - 6659 гривен, в марте - 6752 гривен, в феврале - 6209 гривен, в январе - 6008 гривен.

Отмечается, что самый высокий уровень зарплат в октябре зафиксирован в Киеве - 11454 гривен, а самый низкий в Черновицкой области - 5772 гривен.

Напомним, в Украине среднемесячная зарплата женщин составляет лишь 80% среднемесячной зарплаты мужчин.