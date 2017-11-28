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Реальна зарплата українців зросла майже на 20%

Вівторок, 28 листопада 2017, 19:00

Реальна заробітна плата в Україні в жовтні 2017 року в порівнянні з жовтнем 2016 року збільшився на 19,9%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників в жовтні в порівнянні з вереснем 2017 року збільшилася на 0,4%, а в річному вимірі - на 37,9% і становила 7377 гривень.

Раніше показники були наступними: у вересні - 7351 гривень, в серпні - 7114 гривень, в липні - 7339 гривень, в червні - 7360 гривень, в травні - 6840 гривень, в квітні - 6659 гривень, в березні - 6752 гривень, в лютому - 6209 гривень, в січні - 6008 гривень.

Відзначається, що найвищий рівень зарплат в жовтні зафіксовано в Києві - 11454 гривень, а найнижчий в Чернівецькій області - 5772 гривень.

Нагадаємо, в Україні середньомісячна зарплата жінок становить лише 80% середньомісячної зарплати чоловіків.

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