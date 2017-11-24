OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О поездах на Рождество, подорожании продуктов и немецких электричках.

Об экспорте. Замглавы НБУ сказал, что Украина начала буквально "заваливать" продуктами и товарами западные рынки.

О подорожании продуктов. В НБУ назвали товар, который с начала года подорожал больше всего. Им оказался баклажан, его стоимость выросла на 439%.

О преследованиях. Министр финансов Данилюк ожидает, что вскоре против него будет открыто очередное уголовное дело. "Заангажированное и некомпетентное".

О коррупции. Брат скандального экс-директора "Энергомережи" Дмитрия Крючкова, Леонид, появляется в Администрации президента. "По личным вопросам". Дмитрий Крючков находится в розыске и подозревается в выводе из "Запорожье-", "Харьков-" и "Черкассыоблэнерго" до 2 млрд грн.

О поездах на Рождество. "Укрзализныця" назначила целых 7 дополнительных поездов на время новогодних и рождественских праздников.

О финансировании терроризма. Служба безопасности обвинила известного производителя одежды Gloria Jeans в уплате налогов на оккупированной территории Украины - в Луганской области. Именно там находится цех по изготовлению одежды.

О немецких электричках. В "Укрзализныце" пытаются решить проблему с пригородными перевозками. Оптимальное решение проблемы - получить б/у подвижной состав у Германии. Бесплатно.

О конфискации украденного. Ранее средства от спецконфискации шли в специальный фонд госбюджета. Это был прозрачный и подконтрольный процесс. В проекте госбюджета-2018 исчез этот пункт, и деньги растворятся на общих казначейских счетах.

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