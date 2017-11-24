Министр финансов Александр Данилюк прогнозирует открытие нового уголовного дела против него.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что в среду получил отрицательный ответ от Киевской ГФС на свои возражения по акту налоговой проверки.

"Это означает, что в ближайшее время получу НУР (налоговое уведомление-решение) - прямой путь к уголовному делу и возможность для моих оппонентов сделать еще одну атаку и облить меня грязью, некоторые уже успели сделать фальшстарт", - написал министр.

"Напомню, это произошло в ответ на внедрение Минфином прозрачного возмещения НДС, блокирование внедрения коррупционной схемы НДС облигаций, отказ увеличивать финансирование прокуратуры, проведение реформы ГФС, активную позицию относительно ликвидации налоговой милиции и создания Службы Финансовых Расследований, борьбу с фиктивным НДС, в частности, на территории, за которую отвечает ГФС Киева", - заявил он.

"Официальный ответ ГФС на мои обжалования просто поражает своей некомпетентностью и заангажированностью", - добавил Данилюк.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура подозревала министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов.

18 июля Печерский райсуд Киева поручил Государственной фискальной службе проверить министра финансов Александра Данилюка.

31 июля министр финансов Александр Данилюк заявил, что подозрения ГПУ по неуплате налогов или других официальных документов не получал.

Также министр финансов Александр Данилюк собирался подать жалобу на судью, который поручил Государственной фискальной службе проверить его.

4 сентября Генпрокуратура закрыла производство о полноте уплаты налогов министром финансов Александром Данилюком, инициированным по запросу народного депутата с коалиционной фракции партии "Народный фронт" Татьяны Чорновил.

В начале ноября Государственная фискальная служба возобновила налоговую проверку в отношении министра.

Экономическая правда