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УЗ хочет получить электрички из Германии даром

Пятница, 24 ноября 2017, 14:05
 

Приоритетным направлением получения б/у подвижного состава из Германии для пригородных пассажирских перевозок является возможность сделать это бесплатно.

Об этом заявил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов в ходе онлайн-интервью в Liga.net.

По словам руководителя ж/д компании, сейчас речь идет о трех вариантах обновления парка пригородных поездов: получении б/у электричек из Германии, б/у дизель-поездов оттуда же, и модернизации украинских составов на собственных производственных мощностях.

При этом руководитель УЗ акцентировал, что желаемым вариантом является именно получение техники.

"Не приобретение, а получение. Лучше искать пути получения без оплаты, по крайней мере, в базе уже использованной техники европейских коллег. Прецеденты такие бывают. Сейчас это - часть коммерческих переговоров", - заявил он.

Отметим, что на одном из недавних заседаний правительства премьер-министр Владимир Гройсман напомнил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну об опыте Винницы с получением швейцарских трамваев и попросил проработать над тем, чтобы немецкий б/у подвижной состав достался Украине бесплатно.

Калькуляция каждого из упомянутых выше проектов, по словам Кравцова, близка к завершению.

По предварительным подсчетам, модернизация б/у немецких электричек является наиболее затратным проектом из-за особенностей электрификации железнодорожного сообщения в Германии.

Кроме того, немецкому транспорту необходима замена тележек из-за разницы в ширине колеи.

"У нас есть пример модернизации нашего вагонного парка на заводе, входящим в состав "Укрзализныци". Он показывал себя достаточно успешно. Стоимость - не высокая, около 40 млн грн за 8-10 вагонный состав. Немецкие электрички могут быть дороже", - сказал Кравцов.

В то же время модернизация немецких дизель-поездов и украинских электричек, скорее всего, может быть сопоставима по стоимости, считает Кравцов.

Руководитель УЗ отметил, что немецкие дизель-поезда находятся в хорошем состоянии.

Как сообщал ЦТС, скорее всего, одной из моделей немецких поездов, которые рассматриваются для работы в Украине, является DB-Baureihe 628.

Baureihe 628 - серия дизельных многоцелевых поездов компании Deutsche Bahn, которые могут использоваться как в двухвагонной комплектации, так и в составе нескольких вагонов.

Часть подвижного состава находится на консервации, но многие единицы еще используются на неэлектрифицированных участках немецкой железной дороги.

Укрзализныця вагоны Германия
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