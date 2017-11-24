Правительство убрало из проекта бюджета на 2018 спецфонд из конфискованных денег

Из проекта государственного бюджета на 2018 исчез специальный фонд, в который поступали средства, конфискованные от коррупционных преступлений.

Об этом говорится в тексте законопроекта, обнародованного на сайте Верховной Рады Украины, передает пресс-служба Центра противодействия коррупции.

По факту, "коррупционные" деньги, которые должны направлять на специально определеные направления (прежде всего, оборонительные), теперь растворятся на общих казначейских счетах.

"Специальный фонд "Конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушениях" предусматривал, что возвращение коррупционных активов будет прозрачным и подконтрольным процессом. При отсутствии такого механизма деньги будут идти в общий фонд государственного бюджета, то есть, по сути, смешаются с другими поступлениями и отследить их использование будет невозможно", - объясняет изменения в законе юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук.

Напомним, что в 2017 году в спецфонд поступило 29,668 млрд гривень от конфискации "активов Януковича". Центр противодействия коррупции выяснил, что несмотря на публичные заявления о повышении обороноспособности, активы в основном ушли "соратникам" Президента. В частности, почти 2,5 млрд по апрельским решением Кабмина отдали на "поддержку аграриев" - бизнес-империям Юрия Косюка и Олега Бахматюка.