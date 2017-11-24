УЗ назначила 7 дополнительных поездов на новогодние праздники и Рождество

ПАО "Укрзализныця" назначила 7 дополнительных поездов на 47 рейсов в популярных направлениях на новогодние праздники и Рождество.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"В путешествие на новогодне-рождественские праздники! Уже назначены 7 дополнительных поездов на 47 рейсов: 191/192 Киев - Львов, 197/198 Киев - Ковель, 177/177 Киев - Хмельницкий, 223/224 Киев - Одесса, 180/179 Киев - Днепр, 63/64 Днепр - Одесса и 258 Одесса - Львов", - отметил в Twitter и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

У подорож на новорічно-різдвяні свята! Вже призначено 7 додаткових поїздів на 47 рейсів: 191/192 Київ – Львів, 197/198 Київ – Ковель, 177/177 Київ – Хмельницкий, 223/224 Київ – Одеса, 180/179 Київ – Дніпро, 63/64 Дніпро – Одеса та 258 Одеса - Львів . — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) November 24, 2017

Так, накануне и в праздники дополнительные поезда будут курсировать в такие дни:

№ 191/192 Киев - Львов (из Киева 28, 29, 30, 31 декабря и 2, 5,6 января. Из Львова 28, 29, 30 декабря и 1, 2, 5,7 января).

№ 197/198 Киев - Ковель (из Киева 29, 31 декабря и 5,6 января. С Ковеля 29 декабря и 1, 5,7 января).

№ 177/177 Киев - Хмельницкий (из Киева 23, 25, 30 и 31 декабря. Из Хмельницкого 23, 25, 30, 31 декабря).

№ 223/224 Киев - Одесса (из Киева 30 и 31 декабря. Из Одессы 30 декабря и 1 января).

№ 179/179 Киев - Днепр (из Киева 28, 29, 30, 31 декабря и 2 января. С Днепра 28, 29, 30 декабря и 2 января).

№ 63/64 Днепр - Одесса (из Днепра 24, 26, 28, 30 декабря и 2, 4,6 января. Из Одессы 25, 27, 29, 31 декабря и 3, 5,7 января).

№ 258/258 Одесса-Львов (из Одессы 22-30 декабря и в 1-5,7 января. Из Львова 23-31, 2-6 января).

Напомним, "Укрзализныця" хочет увеличить скорость движения поездов на уже имеющихся в Украине железнодорожных путях, применив технологию "легкого веса" вагонов.