Брат разыскиваемого за хищения Крючкова ходит в АП "по личным вопросам"

Бизнесмен Леонид Крючков, брат подозреваемого в хищении средств "Запорожьеоблэнерго" Дмитрия Крючкова, вечером 22 ноября посетил Администрацию президента.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Журналисты увидели Леонида Крючкова во время его визита в Администрацию президента вечером 22 ноября.

Когда журналисты поинтересовались, с какой целью бизнесмен посещает официальную резиденцию президента, объяснять Крючков не захотел. Только коротко ответил: "По личным вопросам".

Бизнесмен Леонид Крючков у Администрации президента

Леонид Крючков - это младший брат народного депутата 5-го созыва Дмитрия Крючкова.

Национальное антикоррупционное бюро подозревало Дмитрия Крючкова в возможном хищении средств "Запорожьеоблэнерго", но дело пока так и не дошло до суда. Дмитрий Крючков является владельцем скандальной фирмы "Энергомережа".

"Энергомережа" получила известность на рынке в 2014 году, когда проводила агрессивную дисконтную скупку кредиторских обязательств промышленных предприятий перед местными энергодистрибуционными компаниями.

За полтора года работы "Энергомережа" вывела из "Запорожье-", "Харьков-" и "Черкассыоблэнерго" до 2 млрд грн.

Напомним, находящийся в розыске Интерпола Крючков заявил о планах компании "Энергомережа" участвовать в приватизации государственного ПАО "Центрэнерго".

Ранее ЭП писала, что скандальная "Энергомережа" планирует самоликвидироваться, что приведет к списанию 2 млрд гривен, которые были незаконно выведены из государственных облэнерго в пользу компании.

Председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики Дмитрий Вовк отмечал, что к Крючковым благосклонно относился близкий друг президента Игорь Кононенко.

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