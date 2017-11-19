OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О Ryanair, Приватбанке и долгах за тепло.

О Ryanair. Министр инфраструктуры Владимир Омелян напомнил все подзабывшим, что переговоры с лоукостером Ryanair продолжаются, и в них достигнут значительный прогресс.

О Приватбанке. Бывшая жена совладельца Приватбанка Геннадия Боголюбова с удивлением узнала, что ее счета были конвертированы в акции национализированного банка. Подала в суд. Суд выиграла. Приватбанк и НБУ подали аппеляцию.

О дорогах. Министерство инфраструктуры через Prozorro заказало услуги для создания платформы для контроля за ремонтом и строительством дорог.

О долгах за тепло. Вице-премьер пообещал, что долги предприятий, вырабатывающих и поставляющих тепло, будут реструктуризированы и даже списаны.

О коррупции. Компании скандальных братьев Дубневичй выигрывают тендеры на поставку различных товаров "Укрзализныце" уже много лет, согласно сообщениям СМИ. Выяснилось, что не все их товары соответствуют заявленным характеристикам и требованиям УЗ.

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