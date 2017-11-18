Неделя в графиках: что с денежными переводами, безработицей и Косюком

В Україну пересилають все менше коштів

Обсяг грошових переказів в Україну з використанням систем переказу коштів в січні-вересні становив 1,747 мільярда доларів. Цей показник у 8 разів перевищує обсяг переказів з України за цей період.

Така велика різниця між сумами переказів в країну та з країни була завжди і це не новина. Що важливіше — останні роки кількість грошових переказів скорочується.

Першою причиною є економічна криза в країні, яка почалася у 2014 році, інфляція та подорожчання долара — вона пояснює зменшення обсягів переказів з України та в її межах.

Другою причиною є погіршення стосунків з Росією, після анексії Криму, та заборона російських платіжних систем у жовтні минулого року. Хоча, незважаючи на це, з Росії досі приходить левова частина грошових переказів.

Обсяг переказів в межах України за 9 місяців становив 3,18 млрд доларів. Є велика йомовірність, що у цьому році їх перевищить показник попередніх двох років.

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"Давайте згадаємо кожного безробітного…"

В Україні у жовтні рівень безробіття в порівнянні з попереднім місяцем знизився і становив 1,1%. У жовтні 2017 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 281,9 тис. безробітних (проти 303 тис. місяцем раніше).

Таким чином, кількість безробітних зменшилася на 21,1 тис. осіб.

Водночас зменшення кількості офіційно зареєстрованих безробітних не означає, що їх насправді стало значно менше. Якщо дивитись на рівень безробіття, який розраховується за методологією Міжнародної організації праці, у другому кварталі цього року безробітних в Україні нараховувалося 1,7 млн осіб, а рівень безробіття становив 10%. При цьому зменшується і кількість зайнятого населення.

Дотації для багатіїв

З початку року агрохолдинг Косюка отримав з бюджету 1,25 мільярда дотацій. Мова йде про группу компаній "Миронівського хлібопродукту".

ПАТ "Миронівський Хлібопродукт" та ПАТ "Миронівський завод з виготовлення круп і комбікормів" отримали також 1,8 млрд грн відшкодування експортного ПДВ з державного бюджету в 2017 році.

У вересні, належні групі МХП підприємства ТОВ "Вінницька Птахофабрика", ПРАТ "Миронівська ПФ", СТОВ "Старинська Птахофабрика", ПРАТ "Оріль-Лідер", ДП "Перемога Нова" та ТОВ "Птахофабрика Снятинська Нова" отримали 171 млн грн дотацій, що становить 27% від суми виплаченої за місяць.

Якщо ви не в курсі, у 2017 році почала виплачуватись спеціальна бюджетна дотація для аграрних підприємств. Вона була запроваджена в кінці 2016 року і передбачає дотацію пропорційно до розміру сплаченого до бюджету ПДВ.

Про те, що дана формула виплати субсидій буде надавати сильні переваги саме виробникам продукції птахівництва, Економічна правда писала в 2016 році.

Разом з тим, відповідно до внесених змін до до діючих норм Закону "Про державну підтримку сільського господарства" з 1 січня 2018 року набуває чинності обмеження, яке не дає можливості аграрним групам пов'язаних компаній отримувати більше ніж 150 млн грн дотацій на рік.