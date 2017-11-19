Экс-жена Боголюбова отсудила у Приватбанка полмиллиарда

Геннадий Боголюбов, Александр Дубилет, Алексей Мартынов

Бывшая жена экс-совладельца Приватбанка Геннадия Боголюбова через суд взыскала с Приватбанка в свою пользу 500 миллионов гривен.

Об этом говорится в судебных материалах, передает FinBalance.

Жовтневый райсуд г. Днепр своим решением частично удовлетворил иск Елены Боголюбовой к Приватбанку - разорвал несколько депозитных договоров, заключенных истцом и ответчиком в 2014-2016 годах, и взыскал с Приватбанка в пользу Елены Боголюбовой 15,7 млн долл, 1,8 млн евро и 30,4 млн грн.

НБУ (вместе с Фондом гарантирования фигурирует в деле в качестве третьего лица) и Приватбанк подали апелляционные жалобы на это решение.

Издание узнало о решении суда первой инстанции из постановления Апелляционного суда Днепропетровской области, тогда как текст непосредственно решения Жовтневого райсуда г. Днепр засекречен.

Согласно судебным материалам, по данным Боголюбовой, 22 декабря 2016 года ее средства на счетах в Приватбанке были списаны (о чем ей стало известно из системы Приват24), хотя она не предоставляла соответствующих указаний.

Напомним, экс-совладелец Приватбанка Геннадий Боголюбов публично рассказывал, что в ходе национализации Приватбанка были списаны (принудительно конвертированы в акции банка), в т.ч. вклады его бывшей жены, с которой он развелся 11 лет назад.

В указанную операцию bail-in в Приватбанке попали средства связанных лиц и вклады других инвесторов общим объемом 29,4 млрд грн.

После этого Фонд гарантирования продал Приватбанк для Министерства финансов за 1 грн.

Ранее была обнародована копия уведомления о претензии (notice of claim) Боголюбова, направленной им Кабинету министров.

Подписант отмечает, что помимо гражданств Украины, Израиля и Кипра он имеет также гражданство Великобритании и выдвигает свои требования в рамках двустороннего межправительственного соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций 1993 года, сохраняя за собой право инициировать арбитражное производство по этому делу без дальнейшего уведомления украинского правительства.

Экс-владелец Приватбанка требует от властей Украины восстановить путем реституции его права на национализированное финансовое учреждение.

Помимо прав на ПриватБанк, заявитель требует восстановить его активы в банке, которые были обменены на акции дополнительной эмиссии банка в рамках процедуры bail-in.

В качестве альтернативного реституции варианта, Боголюбов готов принять финансовую компенсацию его доли в ПриватБанке до национализации, а также личных средств, находящихся в финучреждении.

Свои требования он аргументирует тем, что он был лишен прав собственности на банк незаконным способом.