МИУ потратит 10 миллионов для слежения за Укравтодором

Министерство инфраструктуры объявило тендер на разработку программного комплекса "Прозрачное строительство" и публичного портала CoST.

Об этом говорится в тендерной документации ведомства, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro.

Ожидаемая стоимость закупки – 9,5 млн гривен.

Конечный срок подачи заявок – 17 декабря, начало аукциона – 23 января 2018 года.

Отмечается, что целью создания системы является автоматизация управления инфраструктурными проектами, которые строятся за публичные средства и осуществляются государственным агентством автомобильных дорог "Укравтодор" и подчиненными ему структурами или другими предприятиями, подчиненными Мининфрастуктуры.

Кроме того, система создается для публичного контроля за выполнением работ по планированию, проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог, использованием бюджетных средств и средств международных финансовых организаций в режиме реального времени.

Напомним, 15 ноября руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новакотчитывался перед министрами.

Среди прочего, он рассказал о том, сколько удалось сэкономить на закупках, какие у агентства приоритеты по ремонту дорог и о важности повышения уровня безопасности на дорогах.

Экономическая правда