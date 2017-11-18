Предприятия теплокоммунэнерго спишут долги перед Нафтогазом - Зубко

Закон о реструктуризации долгов теплокомунэнерго позволит компаниям списать 6 миллиардов гривен долгов перед НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом заявил вице-премьер Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Принятый парламентом в ноябре 2016 года закон №5273 о реструктуризации долгов теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций позволит компаниям разобраться с долгами, списать штрафы и пени.

В реестр реструктуризации уже включены 185 предприятий, 32 находятся в процессе рассмотрения, а еще 7 в процессе включения.

"Закон о реструктуризации задолженности предприятий открывает путь к реструктуризации 14,7 млрд грн, которые все эти годы лежали на плечах коммунальных предприятий и украинцев", - сказал он.

"Мы имеем возможность 8,7 млрд грн реструктуризировать на пять лет, а благодаря выполнению графиков реструктуризации списать с коммунальных предприятий 6 млрд грн долгов", - отметил вице-премьер.

Напомним, в ноябре 2016 года Верховная Рада приняла закон о реструктуризации задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих предприятий за потребленные энергоносители. "За" соответствующий законопроект проголосовало 245 народных депутатов.

Как сообщалось, в сентябре НАК "Нафтогаз Украины" списал задолженности за использованный газ 65 предприятиям теплоэнергетики в сумме более 385 млн гривен.

Экономическая правда