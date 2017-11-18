Крепления завода Дубневичей оказались некачественными – СМИ

Крепления производства компании "КРТ" братьев-нардепов Дубневичей на испытаниях показали показатели хуже установленных требований "Укрзализныци".

Об этом свидетельствует протокол лабораторных испытаний, передают "Наші гроші".

УЗ ежегодно закупает эти детали на сотни миллионов гривен именно у дилеров компании Богдана и Ярослава Дубневичей.

Согласно документу, только 5 экземпляров рельсовых скреплений из 32 образцов соответствовали основному параметру, который характеризует качество – прижимному усилию к шпале.

Железная дорога требует, чтобы это усилие составляло не менее 25 кН. Однако ему соответствовало лишь 5 скреплений, остальные показали на 5-35% худшие результаты.

Испытания проведены в испытательном центре "НПЦ "Надежность" по заказу НАБУ, которое ведет уголовное производство по закупке скреплений "Укрзализныцей".

Напомним, "Укрзализныця" до этого года всегда указывала в тендерной документации требование прижимного усилия 25 кН. Хотя во внутренней технической документации железная дорога снизила требования на 10% еще в 2012 году.

Это произошло после того, как в 2011 году оказалось, что 40% деталей от "КРТ" деформировались во время использования.

В августе 2017 года УЗ впервые провела закупку у дилеров "КРТ" скреплений с требованием к усилия 20 кН (на сумму 21,25 млн грн.)

После публичной огласки на следующие торги "Укрзализныця" вернула требование 25 кН. Однако при этом железная дорога отклонила более дешевое на 20% предложение фирмы "Механика" в пользу "ВМ трейдинг" с продукцией "КРТ".

20 ноября в АМКУ состоится рассмотрение жалоб "Механики" на решение тендерного комитета филиала "Центр обеспечения производства".

Как отмечает издание, это уже второе испытание, которое проводило НАБУ в рамках уголовного производства.

Ранее было проведено одновременное испытание продукции "Механики" и "КРТ". Оно показало, что скрепления от "КРТ" опять же имеют меньше 25 кН прижимное усилие, а у их конкурентов наоборот – выше.

Как сообщалось, 16 ноября министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Генеральная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит около 50 обысков в шести регионах Украины по делу злоупотреблений в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью получения коррупционных доходов.

"Подозреваются граждане Дубневичи, Михальчук, Костюк и другая веселая гоп-компания", – сообщал Омелян.

В ГПУ позднее подтвердили, что обыски связаны с закупкой "Укрзализныцей" железнодорожных скреплений.

Как известно, ряд связанных с Дубневичами людей работает на руководящих должностях в "Укрзализныце", компании, связанные с братьями, выигрывают миллионные тендеры на УЗ.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей.

В частности, больше года НАБУ проводит расследование в отношении высокопоставленных чиновников "Укрзализныцы", которые в обход системы закупок Prozorro через подведомственное предприятие "Коростенский завод железобетонных шпал" закупали продукцию по завышенным ценам у принадлежащих Дубневичам фирм, в результате чего железной дороге был нанесен ущерб на 26 млн грн.

В начале апреля НАБУ провело обыск в офисах компаний, которые принадлежат братьям Дубневичам, однако о результатах обыска ничего неизвестно.

Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были указаны значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированного на них и членов их семей недвижимого имущества.

В частности, братья Дубневичи оказались лидерами среди украинских политиков по количеству задекларированных наличных средств. Богдан Дубневич задекларировал 11,5 млн долл., его жена Татьяна располагает 137,1 миллионов гривен.

Ярослав Дубневич хранит наличкой 8 миллионов 230 тысяч долларов США, 2 млн 780 тысяч евро и 5 миллионов гривен наличных средств.

Нынешний член правления "Укрзализныци" Сергей Михальчук в 2009-2011 годах был заместителем гендиректора "Укрзализныци" Михаила Костюка. Последний известен тем, что запатентовал вместе с Дубневичами рельсовые скрепления, за которые УЗ ежегодно платила миллионы гривен.