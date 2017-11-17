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Tesla презентовала самый быстрый серийный электромобиль

Пятница, 17 ноября 2017, 08:50

Основатель Tesla Илон Маск представил спортивный электромобиль Tesla Roadster, который способен разогнаться до 100 километров в час менее, чем за 2 секунды.

Об этом сообщил Маск на своей странице в Twitter.

 

Tesla Roadster — полноприводный спорткар с откидывающимся прозрачным верхом.

Он способен разогнаться до 100 км/ч за 1,9 сек, от 0 км/ч до 160 км/ч - за 4,2 секунды.

 

Максимальная скорость — больше 400 км/ч.

Запас хода на одной подзарядке — до 1000 км.

 

Продажи спорткара стартуют с 2020 года.

Как указывает Маск, согласно этим цифрам, вы сможете проехать на Roadster из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско и вернуться обратно на одной зарядке.

Эти цифры касаются только для прототипа автомобиля, показанного сегодня вечером. Производственный автомобиль может быть еще быстрее, с большим запасом хода и более высокой скоростью.

"Наша цель — нанести окончательное поражение топливным автомобилям", — заявил Маск.

 

Новый Roadster будет использовать три электродвигателя — один спереди и два сзади, дающий ему полный привод.

Невероятная мощность обеспечивается благодаря 250-киловаттной батарее.

Экономическая правда

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Tesla электромобиль Маск
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