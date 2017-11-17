Tesla презентувала найшвидший серійний електромобіль

Засновник Tesla Ілон Маск представив спортивний електромобіль Tesla Roadster, який здатний розігнатися до 100 кілометрів на годину менше, ніж за 2 секунди.

Про це повідомив Маск на своїй сторінці в Twitter.

Tesla Roadster - повнопривідний спорткар з відкидним прозорим верхом.

Він здатний розігнатися до 100 км/год за 1,9 сек, від 0 км/год до 160 км/год - за 4,2 секунди.

Максимальна швидкість - більше 400 км/год.

Запас ходу на одній зарядці - до 1000 км.

Продажі спорткара стартують з 2020 року.

Як вказує Маск, згідно цих цифр, ви зможете проїхати на Roadster з Лос-Анджелеса в Сан-Франциско і повернутися назад на одній зарядці.

Ці цифри стосуються тільки для прототипу автомобіля, показаного сьогодні ввечері. Виробничий автомобіль може бути ще швидшим, з великим запасом ходу і більш високою швидкістю.

"Наша мета - завдати остаточної поразки паливним автомобілям", - заявив Маск.

Новий Roadster буде використовувати три електродвигуни - один спереду і два ззаду, що дає йому повний привід.

Неймовірна потужність забезпечується завдяки 250-кіловатній батареї.

Економічна правда