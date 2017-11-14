OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О бюджете, Ахметове, Коломойском, Косюке и хакерах-миллионерах.

О бюджете. Верховная Рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2018 год.

Об Ахметове. Компания Ахметова получит лицензию на поставку газа.

О дотациях. С начала года агрохолдинг Косюка получил из бюджета 1,25 миллиарда дотаций.

О "Киевэнерго". Акционеры "Киевэнерго" решили разделить компанию.

О власти. Экс-следователь ГПУ рассказал, как Луценко заставил его "закрутить гайки" по делу компании Ахметова.

О визите главы Всемирного банка. По его словам, ставка на Украину - одна из крупнейших в мире.

О Минфине. Минфин затягивает с оформлением долгов по проектам Всемирного банка.

О Стокгольмском арбитраже. Принятие решения по спору "Нафтогаза" и "Газпрома" перенесено.

О ВВП. Рост экономики замедлился до 2,1%.

И о хакерах-миллионерах. Хакеры украли миллион долларов из украинского банка и сняли наличными в Китае.

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