З початку року агрохолдинг Косюка отримав з бюджету 1,25 мільярда дотацій

У січні-вересні 2017 року група компаній "Миронівського хлібопродукту" отримала з бюджету аграрні дотації на суму 1,25 мільярда гривень.

Про це свідчать опубліковані напередодні дані ДФС щодо отримувачів аграрних дотацій за вересень.

Загалом у вересні було виплачено 635 млн грн дотацій.

Належні групі МХП підприємства ТОВ "Вінницька Птахофабрика", ПРАТ "Миронівська ПФ", СТОВ "Старинська Птахофабрика", ПРАТ "Оріль-Лідер", ДП "Перемога Нова" та ТОВ "Птахофабрика Снятинська Нова" отримали 171 млн грн дотацій, що становить 27% від суми виплаченої за місяць.

На другому місці продовжує залишатись група компаній Укрлендфармінг із 78 млн гри дотацій у вересні, або 12% від загального обсягу в місяці.

З початку року Миронівський хлібопродукт отримав 1,251 млрд грн аграрних дотацій, а Укрлендфармінг — 444 млн грн. На дві компанії припадає 49% усіх дотацій виплачених з початку року.

Також 10 листопада Державна казначейська служба опублікувала дані отримувачів відшкодування ПДВ з початку року. Як правило, це ПДВ, що відшкодовується при експорті.

Дані казначейства свідчать про те, що ПАТ "Миронівський Хлібопродукт" та ПАТ "Миронівський завод з виготовлення круп і комбікормів" отримали також 1,8 млрд грн відшкодування експортного ПДВ з державного бюджету в 2017 році.

Нагадаємо, у 2017 році почала виплачуватись спеціальна бюджетна дотація для аграрних підприємств. Вона була запроваджена в кінці 2016 року і передбачає дотацію пропорційно до розміру сплаченого до бюджету ПДВ.

Про те, що дана формула виплати субсидій буде надавати сильні переваги саме виробникам продукції птахівництва, Економічна правда писала в 2016 році.

Разом з тим, відповідно до внесених змін до до діючих норм Закону "Про державну підтримку сільського господарства" з 1 січня 2018 року набуває чинності обмеження, яке не дає можливості аграрним групам пов'язаних компаній отримувати більше ніж 150 млн грн дотацій на рік.

Раніше ЕП також повідомляла, що народні депутати з фракцій "БПП" та "Самопоміч" проштовхнули в проект бюджету на 2018 рік поправки, які передбачають не обмежувати суму дотацій в одні руки.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман також раніше заявляв, що обмеження неприпустимі, "і ми не можемо нікого нічим обмежувати". Кабінет міністрів пропонує в проекті бюджету на 2018 рік обмежити загалом суму спецдотацій з 4 до 2 млрд грн.

Як відомо, 17 серпня Миронівський хлібопродукт опублікував звіт про фінансові результати за перше півріччя 2017 року, згідно з яким 58% виручки компанії становив експорт.Чистий прибуток компанії становив 210 млн дол, що дозволило в 2017 році компанії виплатити власникам 78 млн дол дивідендів.

Економічна правда