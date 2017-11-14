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Компанія Ахметова отримає ліцензію на постачання газу

Вівторок, 14 листопада 2017, 10:02

Компанія "ДТЕК Нафтогаз" 16 листопада отримає ліцензію на постачання природного газу на території України.

Про це йдеться в проекті рішення НКРЕ, підготовленого до засідання 16 листопада, пише enkorr.

Ця ліцензія дозволить компанії безпосередньо постачати газ кінцевим споживачам в Україні.

За 9 місяців 2017 року "ДТЕК Нафтогаз" збільшив видобуток газу до 1,24 млрд кубометрів, що на 3% більше ніж за аналогічний період минулого року.

"ДТЕК Нафтогаз" - операційна компанія, яка відповідає за нафтогазовий напрямок в структурі енергетичного холдингу ДТЕК. Генеральний директор "ДТЕК Нафтогаз" - Ігор Щуров.

У портфель активів "ДТЕК Нафтогаз" входять 2 газодобувних підприємства: ПрАТ "Нафтогазвидобування" і ТОВ "Нафтогазрозробка".

Вони ведуть розвідку і видобуток вуглеводнів на трьох ліцензійних ділянках в Полтавській і Харківській областях.

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