Акціонери "Київенерго" вирішили розділити компанію

Акціонери ПАТ "Київенерго" вирішили провести реорганізацію бізнесу шляхом розділення компанії за видами діяльності.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що відповідне рішення ухвалено на зборах акціонерів 13 листопада.

За підсумками реорганізації "Київенерго" буде створено дві нові компанії: одна буде займатися розподілом електроенергії та експлуатацією електромереж, інша - постачанням електроенергії.

Такий поділ потрібен, виходячи з вимог закону "Про ринок електроенергії".

За даними прес-служби "Київенерго", створення нових товариств ніяк не вплине на обсяг прав і обов'язків за договорами на управління комунальним майном, укладеним між Київською міською радою та "Київенерго". Право власності громади Києва на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, завод "Енергія", теплові мережі та інші об'єкти, залишається непорушним.

Як повідомлялося, "Київенерго" експлуатує практично всі енергетичні об'єкти, розташовані в столиці, за винятком Дарницької теплоелектроцентралі.