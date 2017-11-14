Хакери вкрали мільйон доларів з українського банку

Хакери вкрали 1 мільйон доларів з Банку Кредит Дніпро і зняли готівкою в Китаї.

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва, опублікованому 6 листопада, передає FinClub.

В ухвалі суду йдеться, що хакерська атака сталася ще півтора роки тому.

"У квітні 2016 року хакерська злочинне угруповання, до складу організаторів якої входять громадяни Росії і України, за допомогою поширення шкідливого програмного забезпечення в інформаційній системі Банку Кредит Дніпро створила несанкціонований платіжний доумент на переказ 950,8 тис доларів на рахунок компанії FAR SIGHT INTERNATIONAL LTD в китайському банку SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK 12 ZHONG SHAN DONG YI LU SHANGHAI ", - йдеться в матеріалах суду.

Після цього проходило обготівковування вкраденої суми.

"Члени злочинного угруповання при пособництві громадян України, Росії, Вірменії та Азербайджану, зняли цю суму через банкомати в Китаї, чим нанесли збиток банку на суму приблизно 1 млн доларів", - наголошується в документі.

І хоча викрадення грошей відбулося ще в квітні 2016 року, банк із запізненням звернувся в поліцію. Досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42017000000001932 почалося лише 16 червня 2017 року.

Хакери підозрюються у злочинах, передбачених ч.3, 4 ст.190 (шахрайство), ч.5 ст.185 (крадіжка), ч.2 ст.361-1 (поширення шкідливих програм), ч.2 ст.200 (незаконні дії з платіжними документами), ч.2 ст.361 (несанкціоноване втручання в роботу ПО) Кримінального кодексу.

Економічна правда