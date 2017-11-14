Мінфін затягує з оформленням боргів за проектами Світового Банку

Станом на початок листопада Мінфін не вирішив проблему з дооформленням боргових зобов’язань в рамках реалізації двох кредитів Світового Банку.

Про це ЕП стало відомо з документів, які опинилися у розпорядженні видання.

У 1996 році Україна отримала позику від Світового банку на суму 300 млн доларів на реструктуризацію вугільної промисловості. Кошти були спрямовані на перекредитування: за рахунок позики банки "Фінанси та кредит" та "Надра" видавали субкредити українському бізнесу та містам.

У 2006 році Україна залучила кредит - 150 млн доларів - на програму з розширення доступу до ринків фінансових послуг. Програма передбачала видачу інвестиційних кредитів, кредитів на поповнення оборотного капіталу або фінансового лізингу через "Надра" і "Кредитпромбанк".

У 2014-2015 роках Україна зіткнулася з девальвацією і очищенням банківського сектора від проблемних банків. По усіх згаданих банках ("Надра", "Фінанси і кредит" та "Кредитпромбанк") почалися процедури ліквідації.

Кошти кредитора "заморожені". Для того, щоб їх отримати Мінфін повинен включити ці боргові зобов’язання до реєстру вимог кредиторів, подавши судові позови до ФГВФО.

Мінфін не подав позови повністю і вчасно.

Керівництво Мінфіну пропустило терміни подачі кредиторських вимог на суму 6,54 млн доларів. Зокрема, мова йде про борг банку "Фінанси і кредит" - 0,46 млн доларів, "Надра" - 1,733 млн доларів, "Кредитпромбанку" - 4,389 млн доларів.

Як зазначалося раніше, міністр фінансів Олександр Данилюк доручив розібратися із ситуацією ще у травні цього року.

З того часу на рівні міністерства та ФГВФО відбулись обговорення та наради щодо подальших кроків вирішення ситуації.

Як вказано у Єдиному реєстрі судових рішень, у вересні цього року Мінфін подав судову заяву до ФГВФО по боргам "Кредитпромбанку", однак документи не були оформлені належним чином: вони не були завірені та підписані.

Суддя повернув позовну вимогу без розгляду.

Оформлення боргів у повному обсязі важливе, оскільки міністерство зобов’язане дотримуватись законних правил обліку заборгованості за кредитами, залученими під державні гарантії, та не допускати нанесення збитків державному бюджету.

Усі юридичні процедури мають бути здійснені до завершення процедури ліквідації банків – після цього дозаявлення кредиторських вимог неможливе.

Процедура ліквідації банку "Фінанси і кредит" має бути завершена 17 грудня цього року. Решти банків – пізніше.

Галина Калачова, ЕП