OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ
О ценах на газ, субсидиях, пенсиях и технологиях.
О долгах Нацбанка. Кабмин обнародовал условия реструктуризации долгов Нацбанка.
О ценах на газ. Украина предложит МВФ новую формулу цены на газ.
О субсидиях. В Украине начался процесс расчета размера зимней субсидии.
О пенсиях. Пенсионеры получат высокие пенсии уже в октябре, потому что президент уже подписал закон.
Об энергоэффективности. Житомир может первым в Европе перейти на светодиодное уличное освещение.
О технологиях. В Беларуси запустили базовую станцию мобильной связи на солнечных батареях.
Вы хотите узнать больше?
Неделя в графиках: медленная смерть украинского автопрома
Экономическая правда запускает новую рубрику: "Неделя в графиках". Каждую субботу мы будем публиковать для вас 4-7 графиков, демонстрирующих определенные экономические процессы и тенденции, происходящие в Украине и мире.
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.