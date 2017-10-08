OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О ценах на газ, субсидиях, пенсиях и технологиях.

О долгах Нацбанка. Кабмин обнародовал условия реструктуризации долгов Нацбанка.

О ценах на газ. Украина предложит МВФ новую формулу цены на газ.

О субсидиях. В Украине начался процесс расчета размера зимней субсидии.

О пенсиях. Пенсионеры получат высокие пенсии уже в октябре, потому что президент уже подписал закон.

Об энергоэффективности. Житомир может первым в Европе перейти на светодиодное уличное освещение.

О технологиях. В Беларуси запустили базовую станцию мобильной связи на солнечных батареях.

Вы хотите узнать больше?

Неделя в графиках: медленная смерть украинского автопрома

Экономическая правда запускает новую рубрику: "Неделя в графиках". Каждую субботу мы будем публиковать для вас 4-7 графиков, демонстрирующих определенные экономические процессы и тенденции, происходящие в Украине и мире.