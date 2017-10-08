Неделя в графиках: медленная смерть украинского автопрома

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Український автопром: все добре у порівнянні з попереднім місяцем, все погано у порівнянні з 2009 роком

За дев’ять місяців 2017 року Україні було вироблено 5,696 тисяч автотранспортних засобів, що на 77,3% більше торішнього результату, повідомляє "Укравтопром".

Так, у вересні 2017 року на українських заводах було вироблено 822 автотранспортних засоби, що рівно вдвічі більше результату торішнього вересня, і на 10,8% більше показника серпня цього року.

У загальному обсязі автовиробництва більшу частину становили легкові автомобілі, яких було випущено 689 штук: +7,3% до серпневого показника і +83,7% до вересня минулого року.

Більша частина легкових авто (515), була вироблена на заводі Eurocar, який належить чеській Skoda Auto. Ще у вересні вироблена найбільша кількість автобусів та вантажних авто.

Варто відмітити, що за перші 9 місяців цього року, в Україні було виготовлено більше автомобілей, ніж у 2016 році. Але, незважаючи на це, українській автопром показує дуже негативну динаміку останні три роки, особливо, якщо порівнювати випуск автомобілей з 2009 роком.

Найбільші платники податків: Нафтогаз та тютюнові компанії

За 9 місяців 2017 року великими платниками офісу до Держбюджету було сплачено 194 млрд гривень, що на 33,2 млрд гривень, або на 21% більше, ніж минулого року. Мова про суми податків сплачені саме до Офісу великих платників податків.

Великі платники сплатили 36,9 млрд грн податку на прибуток (68,1% усіх податкових надходжень цього податку до держбюджету), 85,3 млрд грн податку на додану вартість (63,3% бюджетних надходжень від ПДВ) та 47 млрд грн акцизів (97,2% акцизних надходжень до бюджету).

Найбільшим платником податків стала компанія Укргазвидобування, яка за з початку року сплатила 15,4 млрд грн. В цілому, група Навтогаз (саме Нафтогаз України, Укргазвидобування та Укртрансгаз), сплатили 33 млрд грн.

Серед приватних компаній, найбільшими платниками податків стали тютюнові компанії. Найбільше у Офіс великих платників податків заплатила компанія "Прилуки" – 11,4 млрд грн. В цілому тютюнові компанії заплатили 32,3 млрд грн.

Резерви НБУ ростуть: за рахунок МВФ та єврооблігацій

Міжнародні резерви на 1 жовтня становили 18,637 млрд доларів – максимуму з початку 2014 року.

В даний час резерви на 20% перевищують рівень початку поточного року. Зокрема, за підсумками вересня резерви зросли на 602 млн доларів або 3,3%.

"Збільшенню обсягів резервів протягом минулого місяця сприяли надходження на користь уряду від розміщення єврооблігацій у сумі 1,318 млрд доларів", - Заявляють в НБУ.

"Водночас з міжнародних резервів було спрямовано 165,6 млн доларів на валютні інтервенції, які Нацбанк здійснював для згладжування надмірних коливань на міжбанку під дією тимчасових факторів. У тому числі 69 млн доларів було спрямовано на продаж валюти через інтервенції у формі запиту найкращого курсу", - повідомляє прес-служба регулятора.

Крім того 521,4 млн доларів було спрямовано з резервів на платежі уряду з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті. З них 505,4 млн доларів – з метою обслуговування і погашення суверенних єврооблігацій.

Ринок квартир у Києві: новобудови купують так само як і на вторинному ринку

За останні десять років обсяги продажів квартир у новобудовах і на вторинному ринку значно впали.

За даними консалтингової компанії SV Development, у 2017 році у Київі було продано 1058 квартир.

При цьому, кількість придбаних квартир у новобудовах, майже зрівнялася з кількістю квартир на вторинному ринку.

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