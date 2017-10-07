В Україні розпочався процес розрахунку розміру зимової субсидії

Розмір субсидії автоматично буде розраховано тим, кому у травні цього року її було перепризначено на період 2017-2018 рр.

Про це на своїй сторінці у Facebook зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Жодних документів чи довідок субсидіантам повторно не потрібно подавати чи доносити. Програма житлових субсидій максимально спрощена для людей", - додав він.

Він також зазначив, що заяву і декларацію про доходи заново необхідно було подати лише сім’ям, які орендують помешкання, мають зміни у складі сім’ї - хтось прописався чи виписався за останній рік, хочуть отримати субсидію на тверде паливо.

"Як і минулого року, субсидію нададуть усім, хто потребує реальної допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг", - додав прем'єр.

Нагадаємо, Кабмін вніс правки в процес надання субсидій.

Раніше уряд пояснив, як нараховуватиме субсидії безробітним.