Україна запропонує МВФ нову формулу ціни на газ - Reuters

Україна надасть МВФ нові пропозиції щодо ціноутворення наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Зазначається, що у випадку якщо міністр фінансів Олександр Данилюк та МВФ не зможуть досягти консенсусу на переговорах у Вашингтоні, в України буде два варіанти: перший - погодитися з вимогами МВФ, і другий – "сказати, що ми можемо жити без МВФ, що українці коштують більше, ніж МВФ, і не піклуватися про цю співпрацю та прийняти політичне рішення і затвердити формулу".

Всі деталі читайте в понеділок на ЕП.

Раніше МВФ та Україна погодилися, що уряд може залишити ціни без змін за умови, що вартість газу змінюється менш ніж на 10 відсотків. Згідно із запропонованою Україною формулою це означатиме, що ціни на газ не зростатимуть.

Нагадаємо, однією з головних умов, які Україна має виконати, щоб претендувати на отримання траншу Міжнародного валютного фонду є те, що ціни на газ повинні бути максимально близькими до ринкових.