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Житомир може першим в Європі перейти на світлодіодне вуличне освітлення

Неділя, 8 жовтня 2017, 11:50

У наступному році Житомир має намір збільшити кількість вуличних LED- світильників до 8600 і стати першим містом у Європі, яке повністю перейде на світлодіодне зовнішнє освітлення.

Про це повідомляє Ecotown.com.ua з посиланням на запорізьке видання.

Зазначається, що за словами мера обласного центру Сергія Сухомлина, торік Житомир збільшив цифру LED- світильників на вулицях до 5200.

"На енергоощадне освітлення ми виділили 18 мільйонів гривень з власного бюджету і скористалися коштами Держфонду регіонального розвитку", - пояснює мер.

"На додачу, в усіх комунальних закладах Житомира запроваджено систему енергомоніторингу", - додає він.

За словами Сергія Сухомлина, сьогодні Житомир лідирує у впровадженні енергоефективних заходів у сферах міського господарства та розвитку відновлюваної енергетики. 

Нагадаємо, Представництво Європейського союзу відзначило вчасні та точні реформи України в сфері енергетики.

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Житомир енергоефективність енергозбереження
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