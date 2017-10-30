OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О пенсиях, о Международном валютном фонде, о субсидиях, о дотациях, об Укрнефти, о госдолге.

О дотациях. Компания "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка, которая специализируется на производстве куриного мяса, получила с начала года 1,074 миллиарда гривен дотаций.

О Колесникове. Украинский производитель сладостей "Конти" договорился о покупке кондитерской фабрики "Красная заря" в российском Иванове.

Об МВФ. Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает следующего транша от Международного валютного фонда для Украины в размере около 1,9 миллиарда долларов в 2018 году.

О субсидиях. Обязательства по субсидиям на 10 миллиардов гривен превысили заложенные в госбюджет средства.

О госдолге. Совокупный государственный долг Украины в сентябре вырос на 0,62%, или на 470 млн долларов до 77,03 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

О пенсиях. Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий".

Об "Укрнафте". Государственная фискальная служба заявляет, что получила возможность для погашения налогового долга ПАО "Укрнафта" благодаря постановлению Верховного суда.

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