"Конти" Колесникова покупает кондитерскую фабрику в России - СМИ

Украинский производитель сладостей "Конти" договорился о покупке кондитерской фабрики "Красная заря" в российском Иванове.

Об этом рассказали два человека, знающих это от разных сторон переговоров, а также местный чиновник, сообщают Ведомости.

Продавец – структуры, связанные с "Промсвязькапиталом" братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, уточняют двое собеседников. Представитель "Промсвязькапитала" отказался от комментариев.

Гендиректор "Красной зари" Павел Афанасьев не стал ни подтверждать, ни опровергать сделку. Стороны обсуждают лишь производство продукции "Конти" по контракту на свободных мощностях "Красной зари", отметил он. Запрос в "Конти", отправленный 25 октября, остался без ответа.

"Конти" – крупный кондитерский холдинг, его основной бенефициар – Борис Колесников. В 2010–2012 годах занимал пост вице-премьер-министра Украины при Викторе Януковиче. Сейчас Колесников – один из лидеров партии "Оппозиционный блок".

"Конти" выпускает печенье "Супер-контик", зефир Bonjour, конфеты Konti и др. Головной офис и кондитерская фабрика компании находятся в Константиновке в Донецкой области; два других завода – в оккупированных Горловке и Донецке.

В Курской области России работают дочерняя структура компании "Конти-рус" и кондитерский комбинат. В 2014 году "Конти" пришлось остановить работу двух кондитерских фабрик в Донецкой области.

В тоже время, бизнес компании в России активно развивался: "Конти" сообщала об инвестициях в строительство новых линий и увеличении производства.

По оценке ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд", в России "Конти" с долей рынка около 2% выпускает примерно 70 000 тонн кондитерских изделий в год.

Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию сладостей двух крупных украинских производителей - "Конти" и АВК. В 2013 году Украина обеспечила треть всего российского импорта кондитерских изделий.