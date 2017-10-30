Общий госдолг Украины превысил 2 триллиона

Совокупный государственный долг Украины в сентябре вырос на 0,62%, или на 470 миллиона долларов до 77,03 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

Государственный и гарантированный государством долг на конец сентября составил 2,043 трлн гривен, или 77,03 млрд долларов, против 1,958 трлн гривен, или 76,56 млрд долларов, месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 сентября составил 1,725 трлн гривен (65,03 млрд долларов) против 1,649 трлн гривен, или 64,47 млрд долларов месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на 1,35 млрд долларов до 38,65 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг вырос на 4,78 млрд гривен до 699,72 млрд гривен (26,38 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 30 сентября составил 318,31 млрд гривен, или 12 млрд долларов.

Напомним, Кабмин предлагает Верховной Раде установить предельный размер госдолга на конец 2018 года в сумме 1,999 триллиона гривен.

Как сообщалось, 13 июля Верховная Рада приняла внесение изменений в государственный бюджет Украины на 2017 год, в котором предельный размер госдолга увеличен с 1,7167 трлн гривен до 1,8237 трлн гривен в связи с докапитализации Приватбанка.

Как известно, в 2016 году общий госдолг Украины увеличился с 65,51 млрд долларов до 70,97 млрд долларов. Расходы по обслуживанию госдолга Украины в 2016 году составили 95,8 млрд грн, что на 11,3 млрд грн, или на 13,4% больше показателя 2015 года на уровне 84,5 млрд грн.

Государственный долг - это общая сумма долговых обязательств государства по возврату полученных и непогашенных кредитов, возникающих в результате государственного заимствования.

Экономическая правда