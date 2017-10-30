Порошенко утвердил повышение пенсий
Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины №2150-VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий".
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Документ принят парламентом за основу и в целом 3 октября 255 голосами.
Соответствующий закон уточняет перечень расходов, осуществляемых на социальную защиту и социальное обеспечение граждан из Государственного бюджета и местных бюджетов.
"Указанный Закон системно связан с Законом Украины также от 3 октября 2017 №2148-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", реализация его норм позволит определить источники финансового обеспечения отдельных социальных выплат и разграничить указанные расходы между бюджетами", - говорится в сообщении.
Документ вступает в силу одновременно с Законом Украины также от 3 октября 2017 №2148-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий".
Как сообщалось, 8 октября Порошенко подписал закон о "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", которым внедрилась пенсионная реформа.
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Экономическая правда
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