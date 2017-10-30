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Порошенко утвердил повышение пенсий

Понедельник, 30 октября 2017, 13:55

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины №2150-VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий".

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ принят парламентом за основу и в целом 3 октября 255 голосами.

Соответствующий закон уточняет перечень расходов, осуществляемых на социальную защиту и социальное обеспечение граждан из Государственного бюджета и местных бюджетов.

"Указанный Закон системно связан с Законом Украины также от 3 октября 2017 №2148-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", реализация его норм позволит определить источники финансового обеспечения отдельных социальных выплат и разграничить указанные расходы между бюджетами", - говорится в сообщении.

Документ вступает в силу одновременно с Законом Украины также от 3 октября 2017 №2148-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий".

Как сообщалось, 8 октября Порошенко подписал закон о "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", которым внедрилась пенсионная реформа.

Рекомендуем почитать: Жизнь после реформы. Как изменятся пенсии с 1 октября

Экономическая правда

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