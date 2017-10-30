ГФС хочет описать два миллиарда кубов газа "Укрнафты" для погашения долга

Государственная фискальная служба заявляет, что получила возможность для погашения налогового долга ПАО "Укрнафта" благодаря постановлению Верховного суда.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Постановлением Верховного суда Украины от 24 октября 2017 года частично удовлетворены жалобы Офиса крупных налогоплательщиков ГФС и ПАО "Укртрансгаз" на судебные решения по иску ПАО "Укрнафта", - заявили в ГФС.

Этим решением Офис был обязан описать в залог 2 млрд куб. метров природного газа добычи 2006 года. При этом, по информации НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укртрансгаз", указанный газ отсутствует в газотранспортной системе, поскольку был потреблен населением еще в 2007-2008 годах", - говорится в сообщении.

В ГФС отмечают, что такие судебные решения (всего их было 3) не позволяли офису принимать меры по погашению налогового долга, который предприятие постоянно увеличивало.

Только в течение 2017 года прирост налогового долга ПАО "Укрнафта" в связи с неуплатой самостоятельно задекларированных денежных обязательств составил 1,3 млрд грн.

И на сегодня общая сумма долга предприятия составила 13,9 млрд грн, говорится в сообщении.

"На сегодняшний день, учитывая постановление ВСУ, офис получил все основания для принятия мер по погашению налогового долга предприятия", - говорится в сообщении.

"Так, 25 октября 2017 года, согласно требованиям Налогового кодекса Украины, налоговый управляющий осуществил выход на предприятие с целью получения от ПАО "Укрнафта" информации об имеющемся ликвидном имуществе предприятия, что необходимо для дальнейшей доописи имущества в налоговый залог. Однако должник не исполнил законных требований налогового управляющего о предоставлении необходимой информации и документов для осуществления им полномочий по погашению налогового долга", - отмечают в ГФС.

Как известно, 4 августа 2016 года, вступило в силу решение Окружного административного суда, которое обязало Государственную фискальную службу принять 2 млрд кубов газа в качестве налогового залога от "Укрнафты". 30 января текущего года Высший административный суд Украины оставил в силе это решение.

До этого представитель Государственной исполнительной службы предпринимал попытки передать "Укрнафте" указанный объем газа, пытаясь изъять его из подземного хранилища газа, которое управляется "Укртрансгазом".

Решение исполнительной службы об изъятии ресурса стало неожиданностью для "Нафтогаза", 7 июня госхолдинг заявил, что акт о его передаче фиктивный.

Позже глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что инициирует проведение заседания наблюдательного совета "Укрнафты", на рассмотрение которого вынесет директиву для менеджмента "Укрнафты" по отказу от использования этого газа.

В то же время глава "Укрнафты" Марк Роллинс настаивал на том, что указанные 2 млрд кубов газа необходимо передать в залог ГФС для последующей реализации и погашения долга "Укрнафты" по налогам. Эти требования совпадают с позицией одного из акционеров компании - Игоря Коломойского.

ПАО "Укрнафта" - крупнейшая украинская нефтедобывающая компания. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты", группе компаний "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - около 42% акций.

Экономическая правда