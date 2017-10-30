Державі не вистачає 10 мільярдів на виплати субсидій - Мінфін

Зобов'язання по субсидіях на 10 мільярдів гривень перевищили закладені до держбюджету кошти.

Про це в ефірі програми Радіо Свобода "Деталі" повідомив заступник міністра фінансів Сергій Марченко.

За його словами, міністерство вже стикалося з такою проблемою влітку. Тоді Мінфін звернувся до парламенту з проханням про виділення додаткових 14 млрд гривень і внесення відповідних змін до бюджету.

Марченко зазначив, що міністерство знайде спосіб вирішити цю проблему.

"На сьогоднішній день в бюджеті передбачено 61 млрд гривень. Зобов'язань на 1 жовтня є на 71 млрд гривень. Тобто певним чином не забезпечені бюджетні зобов'язання, але ми сподіваємося, що знайдемо рішення з цього приводу", - заявив заступник міністра.

Він повідомив, що до кінця року уряд погасить всі заборгованості за енергоносії, але при цьому знову доведеться вносити зміни в бюджет.

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