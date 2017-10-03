OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О пенсионной реформе, ВВП, инфляции, извечной борьбе Apple и Samsung, блокчейне в Земельном кадастре и нововведениях Uber.

О пенсионной реформе. Принято! "За" проголосовало 288 народных депутатов.

О ГТС. ГТС хотят отделить от "Нафтогаза" до 1 декабря. И первый шаг уже сделан.

О Всемирном банке. Прогноз роста ВВП Украины на уровне 2%, уровень инфляции - 10%. Также Всемирный банк и Украина согласовали спорные детали пенсионной реформы.

Об УЗ. "Укрзализныця" купила якобы чешские запчасти, которые делают в России, а Омелян заявил, что у компании должны появиться конкуренты.

О Blockchain. Государственный земельный кадастр перешел на технологию Blockchain и имеет сегодня самую высокую степень защиты информации.

Об iPhone и Samsung. Samsung заработает на iPhone X больше, чем на Galaxy S8. Как такое может быть?

Об Uber. Отныне опаздывать будет дорого - водители Uber будут снимать плату за ожидание.

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Приготовьте документы! Как банки будут проверять доходы украинцев

По требованию НБУ банки теперь будут более тщательно проверять происхождение средств клиентов. ЭП подробно объясняет, что на самом деле изменилось.

Не до шуток. Украина может стать европейским центром по кибербезопасности

Стив Возняк, соучредитель Apple, и Филипп Циммерман, создатель первого программного обеспечения для шифрования электронной почты, приехали в Киев и рассказали, как Украине строить систему киберобороны, где искать "белых" хакеров и как остановить отток за границу специалистов по кибербезопасности.